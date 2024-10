Los gestos de Enzo Fernández (23) en las redes sociales lo habrían dejado en orsai, delatando la crisis que atraviesa con Valentina Cervantes (22), según explicaron en Socios del Espectáculo.

“Se habla de un distanciamiento, de separación total”, afirmó Matías Vázquez sobre los papás de Olivia (4) y Benjamín (1).

Entonces precisó: “Primero porque en las redes ya no se muestran juntos”.

El último posteo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández juntos, del 01-10-24. (Foto: @valucervantes)

“Segundo fue porque fue el cumpleaños de Benjamín y tanto Valentina como Enzo subieron fotos con el hijito, pero por separado”, continuó.

En ese punto, el periodista sumó un dato escandaloso: “Apareció una ex que volvió a publicar fotos con Enzo Fernández en sus redes sociales como si fueran actuales”.

Camila Molteni, la ex de Enzo Fernández. (@camimolteni_)

QUÉ DIJO VALENTINA CERVANTES SOBRE LA SEPARACIÓN DE ENZO FERNÁNDEZ

Más allá de la supuesta furia por la provocadora actitud de Camila Molteni, lo cierto es que Valentina Cervantes fue elocuente ante la consulta de Mariana Brey.

Valentina Cervantes. (@valucervantes)

“Le pregunté, me leyó, pero no me contestó”, reveló la periodista.

Entonces remató: “Me llamó la atención que no me haya desmentido la crisis. El silencio a veces habla”.