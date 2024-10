Yuyito González sorprendió a Javier Milei en su cumpleaños con una torta roja repleta de corazones. Según Brenda Di Aloy, la hija de la conductora, este no fue el único recuerdo inolvidable de la celebración del mandatario, que cumplió 54 años.

“Me revisaron el auto con una especie de lapicera. Era como cuando éramos chicos, esas lapiceras con una luz ultravioleta que te dejan ver si hay algo. Me dijeron que era por si mi auto había sido modificado. La verdad, no me lo esperaba”, contó en Tengo Capturas, su streaming, sobre el momento antes de entrar a la Quinta presidencial de Olivos.

Brenda fue con Yuyito al cumple de Milei en la Quinta de Olivos.

“Es como entrar a un barrio privado, pasás por un portón y después una callecita te lleva al estacionamiento. Cuando llegué, me sentí como cuando la protagonista va a la casa de la abuela”, contó sobre su llegada a donde vive el mandatario, rememorando su película favorita, Diario de una Princesa.

¿CÓMO FUE LA FIESTA DE JAVIER MILEI EN LA QUINTA DE OLIVOS?

Brenda Di Aloy reveló que no le permitieron sacar fotos del cumpleaños de Javier Milei.

“Me dijeron que no estaba permitido, aunque yo había sacado el celular”, contó, divertida.

“Fue todo muy relajado. Mi mamá escuchó que llegaba y vino a recibirme. No me esperaba que me escoltaran, pero Milei estaba ahí, tranquilo, como siempre. No éramos muchos, todo muy sencillo”, cerró, revelando que no hubo alcohol y que comieron empanadas de carne y de jamón y queso.