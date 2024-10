Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, asistió a Empezar el Día, el programa de Yuyito González, la novia del presidente Javier Milei, que se emite por Ciudad Magazine.

Durante la conversación, la conductora le pidió que se presentara a cámara, como si estuviera en una audición para un casting de Gran Hermano. Lo que devino en una confesión del vocero presidencial que, en el pasado, intentó entrar a la casa más famosa del país.

Adorni audicionó para Gran Hermano 2001.

“Al primer casting de Gran Hermano, yo me anoté. En el año 2001″, expresó, ante la sorpresa de Yuyito, que quiso saber qué lo llevó a tomar esa decisión, a pesar de que luego no fue logró ser parte del certamen.

¿POR QUÉ MANUEL ADORNI AUDICIONÓ PARA GRAN HERMANO 2001?

Manuel Adorni reveló por qué quiso formar parte de Gran Hermano 2001.

“Porque no tenía nada para hacer. Era un inconsciente total. Tenía 18 años. En la segunda instancia del casting abandoné porque me di cuenta de que era un delirio. Yo recién había terminado el secundario. No sé qué quería en esa época, un delirio que tuve de chico”, sentenció, sincero.