A dos días de la trágica muerte de Liam Payne, el excantante de One Direction que tenía 31 años y que cayó desde un tercer piso de un hotel en Palermo, su novia Kate Cassidy rompió el silencio y compartió su dolor en las redes.

“Gracias por todas las palabras gentiles y de amor que me mandaron estos días. Estuve completamente perdida, nada de los últimos días se siente real”, comenzó diciendo Kate en su cuenta personal de Instagram.

“Por favor, ruego que me den el espacio para atravesar este momento en privado”, agregó, dejando en claro que busca tranquilidad lejos de la prensa que intentará tener su palabra sobre sus últimos días en Argentina junto a su pareja.

“Liam, mi ángel, sos todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Te amaré por el resto de mi vida”, continuó, Y cerró, visiblemente quebrada por esta dolorosa pérdida: “Te amo, Liam”.

EL PRIMER POSTEO DE UN EX ONE DIRECTION TRAS LA MUERTE DE LIAM PAYNE

Con el dolor marcado a fuego en su corazón tras conocer la noticia sobre la muerte de Liam Payne, el excantante de One Direction de que tenía 31 años y que cayó desde un tercer piso de un hotel en Palermo el pasado miércoles, Louis Tomlinson (exintegrante de la banda) compartió su dolor en un profundo posteo.

“Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable”, comenzó diciendo Louis en su cuenta personal de Instagram, junto a una foto en la que se lo ve junto a Liam.

“Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida”, agregó.

Y siguió: “Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver juntos al estudio para intentar recrear la química de composición que habíamos construido en la banda”.

En cuanto al aporte que le dio Payne a One al grupo, destacó: “Y para que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por moldearnos, Liam”.

“Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando. Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas, recordar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no fue así”, expresó, con dolor.

Y cerró, a flor de piel: “Quiero que sepas que si Bear (hijo de Liam) alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amaba. Payno, mi muchacho, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo compañero. Duerme bien X”.