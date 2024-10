Valeria Russo conduce Stylish Machines, que se emite los sábados a las 19hs por el Garage TV. La propuesta está basada en vivencias de personas que emprenden la apasionante misión de restaurar un vehículo resaltando las emociones y los nuevos proyectos.

Esta talentosa artista ha recorrido múltiples disciplinas y se ha consolidado como una figura destacada en el mundo del espectáculo. Baila, actúa y modela, pero detrás de su imagen deslumbrante hay una historia de pasión, dedicación y anécdotas que incluyen un breve romance con Christian Castro.

“Fue algo muy casual. Un amigo en común me invitó a cenar, y sin decirme que Christian (Castro) estaría allí. Imaginen mi sorpresa cuando lo vi. Nos llevamos muy bien desde el principio. Me dijo que le recordaba mucho a su madre, Verónica, cuando era joven. Tuvimos una relación corta, de apenas dos meses, pero guardo los mejores recuerdos. Prefiero no entrar en detalles por respeto a su actual pareja”, detalla Russo.

QUIÉN ES VALERIA RUSSO

Vaelria estudió durante dos años la carrera de Licenciatura en Psicología y también hizo el curso de “Mercado de Capitales” en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Luego, ingresó en la escuela de Ricardo Piñeiro para formarse como modelo. Paralelamente, estudió danzas clásicas y árabes, y también algunos años de actuación.

“Algo que nunca imaginé es que terminaría bailando en Ibiza como go-go dancer, ¡fue una experiencia inolvidable!”, recuerda entre risas.

“Hoy en día, uno de los logros más importantes de mi carrera es ser la conductora de un programa de restauración de autos antiguos en Garage TV. Me encanta ver cómo los autos recuperan su gloria original. Es un mundo fascinante, y me ha permitido aprender mucho sobre la historia automotriz.

Valeria tiene varios sueños pendientes en lo profesional, como hacer una ficción con Adrián Suar. “Me veo trabajando en una serie para Netflix, sin duda. Creo que las plataformas de streaming ofrecen muchas oportunidades para explorar nuevos tipos de personajes y relatos, y me encantaría ser parte de esa tendencia”.