Pampito reflexionó para Ciudad Magazine en su última columna el llanto de Juana Repetto en redes, luego de admitir que está agotada por dos motivos: Belisario está dejando los pañales y su mucama le renunció de un día para el otro, por lo cual se siente “colapsada”.

Ni bien vio el video que se publicó en la cuenta oficial de Instagram de nuestro sitio, la actriz le mandó varios audios vía Instagram poniéndole los puntos.

“Vos sos un hijo de put... Bolud... Hay que ser rompe pelotas, Pampitex.. No lloré porque renunció la mucama, estoy colapsada, con la obra al hombro, tengo que lavar la mierda de los pantalones del chico donde lavo los platos porque se me inunda la casa si abro la canilla de la cocina...”, expresó, sincera.

Juana le contestó a Pampito por su columna en Ciudad.

“Fin de año, mi hijo que no para de tomar teta toda la noche y no duermo, ¿entendés? Entre todo eso, que me renuncie la chica, no me ayuda. Pilas de ropa para lavar porque mi hijo no para de mearse y cagarse, te pido por favor, hijo de put... Explicá bien”, sentenció, con firmeza.

JUANA REPETTO LE PIDIÓ A PAMPITO QUE LE CUENTE ESTO A QUIENES LO SIGUEN

Juana Repetto, en un segundo mensaje, le pidió a Pampito que les cuente algo más a quienes lo siguen.

“No me puse a llorar porque dejó de venir Grace, la señora que trabaja en mi casa, pero sabés lo que implica para mí. Ahora me está escribiendo, que quiere volver, pero yo estoy tan dolida porque la amo y sentí que me falló...”.

“Me rompe el corazón que me clave los mensajes”, sentenció, remarcando que la mujer le dice que va y, según ella, le falla a último momento, lo que implica reorganizar su día de trabajo con los dos chicos a cuestas.