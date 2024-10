Liam Payne, exintegrante de One Direction, murió al caer de un tercer piso en un hotel en Palermo, Buenos Aires. Rápidamente, el SAME lo asistió pero no logró reanimarlo. Y el titular, Alberto Crescenti, explicó por qué.

“A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel CasaSur. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME”, contó Crescenti en diálogo con TN.

El SAME no logró reanimar a Liam.

Minutos antes de la tragedia, el encargado del lugar se había comunicado con las autoridades policiales por el comportamiento de Liam, a quien se lo veía alterado. De hecho, cuando la policía entró a la habitación, habría encontrado drogas y un televisor roto.

¿POR QUÉ EL SAME NO PUDO REANIMAR A LIAM PAYNE?

Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó por qué no pudieron reanimar a Liam Payne.

“Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída. No hubo posibilidad de hacer nada, tenía fractura de base de cráneo. Lesiones gravísimas”, sentenció, preciso.