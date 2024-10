Desde España, contento por el éxito de la obra teatral que protagoniza, Escenas de la vida conyugal, el actor Ricardo Darín analizó con firmeza la situación que está atravesando la Argentina, haciendo especial hincapié en la cultura en medio de la preocupación de los artistas por la falta de trabajo.

“Esto se debe a algunos factores injustos, de no considerar a la cultura como un tema importante. La verdad es que es bastante injusto porque, por un lado, se ha fomentado esa idea, de que lo que está ocurriendo a nivel económico en la Argentina... No puedo creer que se esté intentando responsabilizar a la clase artística de un problema económico que arrastra el país desde hace décadas...”.

Ricardo habló de los comentarios que recibe de los haters.

“Es como cortar el hilo por lo más delgado. Como si nosotros nos cagáram... en la cantidad de chicos que no cumplen con su alimentación diaria o que no van al colegio o en los padres que no tienen trabajo. Cuando las personas empiezan a opinar sobre el tema de la cultura y de la urgencia dicen: “ah, yo prefiero que el chico tenga una taza de leche”. Pero no es así, una cosa no quita la otra”, aseguró, contundente, en diálogo con Infobae.

RICARDO DARÍN ACLARÓ QUE NO VIVE “DE LA TETA DEL ESTADO”

Ricardo Darín lamentó las críticas que recibe cuando analiza la coyuntura.

“Cuando se genera toda una movida en donde se busca poner en la cabeza de alguien la culpabilidad o la responsabilidad, automáticamente viene la ola contraria que está aferrada a una idea casi religiosa. Y es muy difícil contrarrestar eso porque el que no quiere entender, no entiende y te considera un enemigo. Y eso está potenciado desde algunos lugares de poder”, reflexionó.

Ricardo aclaró que no vive "de la teta del Estado".

“No me canso de decir que soy un tipo afortunado y ahora encima me dicen que yo vivo de la teta del Estado. Trabajo desde los 10 años en cine, teatro, televisión, me voy de gira, dejo mi casa, mis sueños, mi familia, mi hermana, mis amores, dejo todo eso para ir a trabajar a otro lugar. ¿De qué teta del Estado estoy viviendo? La gente se termina confundiendo porque escucha y se aferra a una sentencia y son mensajes de odio. Yo no creo que sirva fomentar el odio y la separación”, cerró.