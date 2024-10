Finalmente, Momi Giardina se animó a asistir como invitada a LAM. Durante un picante ida y vuelta tanto con Ángel de Brito como con las “angelitas”, reveló el impactante récord sexual que alcanzó con su novio, Sebastián.

“Soy vaga para entrenar y me gusta mucho comer, es algo que me apasiona. También, dormir la siesta. Pero no soy vaga para el trabajo”, dijo Momi, puntapié para una picante pregunta de Ángel.

Momi dice que es vaga, menos para trabajar y tener sexo.

El conductor quiso saber si también era vaga para tener intimidad con su pareja, a lo que Momi contestó contundente que es “cero vaga para el sexo”.

MOMI GIARDINA REVELÓ EL IMPACTANTE RÉCORD SEXUAL QUE ALCANZÓ CON SU NOVIO

Yanina Latorre quiso saber cuál había sido el récord sexual de Momi Giardina y ella respondió “26″.

“26 en un fin de semana de viernes, sábado y domingo con mi novio”, explicó Momi. “¿Pero 26 tuyos o de él?”, repreguntó una de las panelistas. “26 veces que estuvimos juntos”, dijo Giardina.

“Pero quedás ardida, nena”, exclamó Nazarena Vélez. “No, yo la pasé brutal... No es que las contamos, sino que un día dijimos ‘che...’ y sí. Era parar para comer”, cerró Momi, fogosa.