Jimena Barón tuvo que cancelar un viaje familiar a Puerto Madryn por el diagnóstico de paperas de su hijo, Momo Osvaldo. En plena recuperación, planeó otra aventura para hacer con el niño, una vez que se recupere, a la que sumó a su madre, Gabriela, y a su hermana.

“Momo está muy bien. Al parecer, las paperas hoy en día, con los niños vacunados, pueden ser muy leves. El viaje a Puerto Madryn no pudimos hacerlo, ya que le dieron reposo hasta el viernes 4 de octubre”, explicó a través de sus stories de Instagram.

Jimena invitó a su mamá y a su hermana a Disney.

“El viernes, día del alta, Momo tiene vacaciones, pues spring break. Ya hace rato mi vida es más linda cuando son felices los otros y no tanto yo, por ende voy a llevar a mi vieja a que conozca Disney”, reveló, emocionada.

¿CÓMO SERÁ EL VIAJE DE JIMENA BARÓN CON SU FAMILIA A DISNEY?

Jimena Barón contó que eligió viajar con su familia a Estados Unidos porque la hermana de su madre y sus primas viven allí. Y Gabriela no viaja a verlas hace una década.

“Aterrizamos en Miami y voy a manejar sola por primera vez a Orlando. ¡Estoy muy emocionada con este viaje! Mi mamá me quiso llevar a Disney desde que tengo conciencia, pero no se pudo. Hacer de anfitriona y poder llevarlas me da una felicidad que no puedo explicar. Voy a llorar cuando ella vea el castillo”, sentenció, muy dulce.