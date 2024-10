A dos meses de haber dado a luz a Amaranto, su segundo bebé con Camilo Echeverry, Evaluna Montaner posó al natural y pidió que normalicen los “cuerpos posparto”.

“Orgullosa de todo lo que ha hecho mi cuerpo. Normalicemos los cuerpos posparto. Y sí, el posparto puede durar todo lo que cada una quiera. Chau”, sentenció, contundente.

Evaluna pidió que normalicen los cuerpos posparto.

Junto a su reflexión, Evaluna compartió un video en el que explica contundente cómo hizo para lucir jeans a tan poco de haberse convertido en mamá por segunda vez.

EVALUNA MONTANER POSÓ AL NATURAL A DOS MESES DE HABER DADO A LUZ

Evaluna Montaner levantó su camisa y mostró que ya usa jeans porque los lleva desabrochados.

“Varias personas me han preguntado cómo me he puesto jeans ya, con tan poco tiempo de posparto. Bueno, les cuento, así es...”, sentenció, dejando su abdomen al descubierto.