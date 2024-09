En medio de la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán, se volvieron a poner en escena los tremendos dichos de la exsuegra de él, María Eugenia Zorzenón, madre de Camila Velasco, que salió cuatro años con el actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

“Él fue buen yerno, muy atento. No tuvo nada que ver después con infidelidades, ni nada de eso. Él vivía en un complejo que era de Milagros Brito, su exmujer; a veces tenía a los chicos y Camila los cuidaba. Ella se quedaba a la noche estudiando, con los dos nenes que eran chiquitos, y Moritán se iba a un bar que tenía”, contó la señora.

Cuando parecía que no tenía nada malo que decir de él, María Eugenia tildó de desastrosa la época en la que su hija estuvo de novia con Moritán. “Camila no tuvo suerte. A ella no le tocó una racha maravillosa, ni ahora como está él. Le tocó una época en que compartían una hamburguesita con los hijos, de comer unos fideos con manteca. Por suerte zafaba porque tenía un barcito... Pero Camila siempre iba, llevaba el agua y el papel higiénico. Pero por favor, no me hagan hablar más...”, se frenó.

LA ALEGRÍA DE MARÍA EUGENIA PORQUE SU HIJA NO SE CASÓ CON GARCÍA MORITÁN

Antes de cerrar, María Eugenia Zorzenón se alegró de que Camila Velasco (fruto de su matrimonio con Sergio Velasco Ferrero) no se casara con Roberto García Moritán.

“Si sos pobre, no tenés para comer y estás viviendo en el complejo de alguien, no es un pecado. Esto lo digo por si alguien cree que Camila estuvo con él por plata. Si la relación terminó o se pusieron de acuerdo y finalizaron, no lo sé. Pero yo me alegro de que no se haya casado con ella y que esté con Pampita...”.

“Ella por suerte pudo terminar la carrera, porque este romance la hizo demorar un poco. Igual, yo quisiera que Camila se case con alguien que no tenga familia, hijos, nada, que empiecen desde cero. Creo que ella se salvó”, supo decir, palabras que Teleshow volvió a poner en escena.