Luego de haberse convertido en el centro de todos los comentarios en las redes y distintos medios tras conocerse que está atravesando una fuerta crisis con su esposo, Roberto García Moritán (con quien tiene a su hija, Ana), Carolina “Pampita” Ardohain habría elegido el living de Susana Giménez para romper el silencio sobre su presente sentimental. Y sin estar ajena a estos rumores, Moria Casán fue letal con su opinión.

“Según #ALaTarde, Pampita rompe el silencio este domingo con Susana Giménez”, fue el tweet que publicó la cuenta @MundoFamososOk”, se pudo leer en X (antes Twitter) dando a entender que la top podría ser la próxima figura invitada de la diva.

Alertada sobre esto, La One fue al hueso con su comentario: “Dos mononeuronales, ¿se entenderán? Jaja”, respondió, generando todo tipo de repercusiones entre sus seguidores con sus picantes palabras.

¡Tremendo!

Foto: X (@Moria_Casan) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

DURÍSIMA CRÍTICA DE MIGUEL ROMANO AL PEINADO DE SUSANA GIMÉNEZ EN SU REGRESO A LA TV

Luego del que Susana Giménez regresara a la pantalla chica, Miguel Romano (quien fue durante muchos años su histórico peluquero) fue letal con su crítica en una contundente nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Yo la he visto anoche. Había momentos que me dolía mucho verla. Hay chicos que son novatos, yo conocía el pelo de Susana como conozco mi vida. Ella no tenía ni forma, ni movimiento en el pelo y se va para cualquier lado”, comenzó diciendo Miguel Romano en una nota que dio al programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“No sé cómo Susana se dejó hacer eso, no lo voy a entender nunca. Yo no tengo ningún egoísmo para enseñarla a la juventud cómo va el pelo. No se puede comparar 60 años que yo tengo de profesión, conociendo los pelos, cómo los manejo y cómo los trabajo yo”, agregó.

Susana Giménez (Foto: prensa de Telefe)

“Susana es una mujer muy linda, una mujer muy dulce, nunca tuve un ‘sí’ y un ‘no’ con ella. Tantos años de mi vida, los dos juntos. Me podría haber dicho ‘Miguel, prepárate un poquito de pelo, dirígelo un poquito a este idio… (por su asistente que se fue a trabajar con ella), o venite un rato y estamos juntos y le indicás’”, siguió.

Miguel Romano: “No me gustó nada el pelo, ha sufrido mucho. Es un pelo de muñeca abandonada, un pelo muerto. No sé qué le pasa a Susana”.

Y cerró, visiblemente molesto al aire: “No me gustó nada el pelo, ha sufrido mucho. Es un pelo de muñeca abandonada, un pelo muerto. No sé qué le pasa a Susana”.