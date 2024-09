Nicolás Occhiato rompió en llanto en Nadie Dice Nada ante la fuerte premonición de una médium sobre su abuela, Concepción, luego de que él preguntara por su futuro.

“Me escribió mi mamá, me quería asegurar que no esté mirando porque mi abuela está pasando un momento medio duro y me dijo que no estaba mirando, entonces te quería preguntar por ella”, le consultó.

“Nació el 28 de diciembre del 43″, le dijo el conductor de Luzu Tv y ella le dijo: “Hay algo ahí con respecto a no seguir gestionando, sino dejar que suceda. Ya está. Entra en un proceso de quiebre importante antes de la mitad de octubre”.

Nicolás Occhiato y Noelia, la médium, en Luzu Tv.

“Si lo dilatan, es por el buen trato, por el buen cuidado. ¿Se entiende? ¿Es la mamá de tu mamá? Por privado yo te voy a decir qué le tiene que decir tu mamá, porque eso es lo único que la tiene como estancada”, agregó.

LA REACCIÓN DE NICOLAS OCCHIATO AL HABLAR DE SU ABUELA CON UNA MÉDIUM

Nicolás Occhiato reaccionó emocionada al hablar de su abuela con una médium, quien le dijo: “A diferencia de lo que todos creen, sí se quiere ir. Solo que necesita que el resto ordene, ¿me entendés?”.

“Muchas veces, quienes están en un proceso intentando avanzar, necesitan esperar que el resto tome conciencia lo que pasó con tu tío”, agregó Noelia al respecto.

Al final, le remarcó y él no pudo contener las lágrimas: “Pero necesito decírtelo en privado, porque es un mensaje muy puntual y, solo esto voy a decir, tiene que ver con algo que va a tener que hacer tu mamá y ella necesita certeza”.

