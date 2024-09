Después de varios años enemistados, y juicio de por medio, Susana Roccasalvo volvió a verse las caras con Ángel de Brito en el streaming que él conduce en Bondi, y allí se pusieron al tanto de varios temas, entre ellos de Yanina Latorre.

Tras dejar atrás sus diferencias, que se iniciaron cuando Ángel bromeó al elegir entre Viviana Canosa y Roccasalvo aduciendo que la conductora de Implacables era “una porquería”, Susana se sometió al ping pong que De Brito les propone a sus invitados.

Sin embargo, ante la consigna de definir a Yanina Latorre, Susana aseguró que sería lo más sincera posible sobre la panelista de LAM, con la que ha mantenido varios cruces a lo largo de los años, y con quien ha trabajado en Implacables en 2013.

Susana Roccasalvo (Foto: el nueve)

QUÉ DIJO SUSANA ROCCASALVO SOBRE YANINA LATORRE TRAS SUS VARIOS CRUCES

“Te voy a ser sincera. Yanina es una chica inteligente, que tiene una formación universitaria, una forma de hablar, una rapidez mental...”, dijo. “La caga después cuando le agarran esos ataques, esos brotes”, agregó, sobre los exabruptos de Latorre.

“No la puedo escuchar mucho en radio, pero cuando la engancho digo ‘qué bien’. Ella es muy buena. Sí puliría algunas cosas de esos arranques que tiene... Pero como panelista, impecable. Como conductora, también. Me acuerdo el primer día que te reemplazó en Canal 13 y mirá lo que es ahora...”, puntualizó, antes de recordar cómo se enojó la panelista con ella.

“Ella se enojó y yo no tenía nada que ver. A nosotros nos levantan Implacables, que íbamos de lunes a viernes, y me pasan al sábado y el domingo. Aparte de que hubo una reestructuración, ella se mandó una macana: le dio un móvil a Mariana Fabbiani a días de levantarse el programa y cuenta lo que iba a hacer el canal. Ahí se brotó (el gerente de Canal 9) Diego Toni. Pero ella no quedó fuera del canal por mí”, cerró.

Susana Roccasalvo y Ángel de Brito (Foto: Bondi live)

