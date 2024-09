El protagónico de María Eugenia China Suárez en cine con Linda dio lugar a que la actriz hablara con la prensa, y Adrián Pallares se agarró de una de esas declaraciones para opinar sobre ella, y Rodrigo Lussich lo celebró en vivo a pura picardía.

Primero, la China había manifestado en una entrevista: “Tenía épocas en que engordaba y después adelgazaba; tenía amigas con trastornos alimenticios y a mí todo eso me daba igual. Sí me cuido y soy coqueta ahora, de más de grande, pero no fue algo que fomentara de chica ni me importara”.

Entonces, Lussich halagó a la artista: “Pasa que tenés belleza natural. Sos tan bella…”.

China Suárez habló con La Nación.

A lo cual Pallares acotó: “Aparte, ahora trabaja”.

LA FRASE DE PALLARES SOBRE LA CHINA QUE CELEBRÓ LUSSICH

“Entonces, tiene que fomentar un poco cuidarse”, remató Adrián sobre el reprtaje que la China le dio a La Nación.

Ahí, Lussich hizo una pausa, miró a Pallares y enfatizó: “Adri, muy buen comentario”.