Pasó la entrega de los premios Martín Fierro 2024, pero Gloria Carrá (53) reavivó su pelea con Luis Ventura luego de volver a quedar afuera las actrices nominadas.

“Los expuse”, explotó contra Aptra en una nota con Socios del Espectáculo.

Entonces argumentó: “Hace más de 40 años que trabajo y creo que me nominaron una sola vez para dárselo a otra persona”.

“Puede no gustarte una vez mi trabajo. Puede no gustarte dos, tres, cuatro. Pero hace 40 que trabajo”, continuó.

Hasta que enfatizó: “Estoy en una lista negra. Lo re siento”.

LA RÉPLICA DE GLORIA CARRÁ A LUIS VENTURA

Por otro lado, cuando el cronista de Socios del Espectáculo le recordó que Luis Ventura le había sugerido armar su propia ceremonia de premiación paralela, Gloria Carrá lo chicaneó: “No prendo la tele, Ventura”.

Gloria Carrá contó cómo fue la experiencia paranormal que vivió con su papá, que falleció hace años.

“Ahora que no tengo nada que hacer voy a organizar el Martín Fierro para mi premio”, exaltó.

“Yo no quiero el premio, ya está. Mucho mejor. He visto cada cosa que prefiero no estar”, cerró Gloria Carrá contra Luis Ventura.