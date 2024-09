Oriana Sabatini, felizmente casada con Paulo Dybala, reveló que su esposo la apoya en todo lo que emprende, tanto en el mundo de la música como en el de la tanatopraxia.

Desde hace tiempo, Oriana abrazó esta disciplina, que podría definirse como el conjunto de prácticas que se realizan sobre un cadáver, aplicando métodos para su higienización, conservación, embalsamamiento, restauración, reconstrucción y cuidado estético antes de ser velado.

Oriana practica la tanatopraxia.

En este contexto, la artista reveló en una entrevista que le brindó a Clarín cómo fue que el futbolista terminó quedándose una noche entera junto a ella en una funeraria, haciéndole el aguante.

CÓMO FUE QUE PAULO DYBALA PASÓ UNA NOCHE CON ORIANA SABATINI EN UNA FUNERARIA

Oriana Sabatini contó de qué manera Paulo Dybala la acompaña de cerca en su pasión por la tanatopraxia.

“Me habló Daniel Carunchio, el dueño de la funeraria, y me dice ‘che Ori, en 10′ viene un cuerpo. ¿Estás para venir?’ y yo obvio que sí. Ya había cenado, no tenía más nada que hacer y había un partido de Brasil, no sé quién que lo iba, a ver Paulo y mi viejo...”.

Paulo acompañó a Oriana a la funeraria.

“Bueno, le pido si alguien me podía llevar y ahí me querían llevar todos, querían esperar en la funeraria... Todos quieren espiar”, contó Oriana.

“Tranqui, yo me quedo y te acompaño”, le dijo su marido, muy cariñoso. Finalmente, Paulo la llevó y se quedó toda la noche en la cocina de la funeraria esperándola a que terminara su trabajo.