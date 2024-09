Días atrás, Juan Etchegoyen había contado en Mitre Live que la familia Basurto desea iniciarle acciones legales a El Encargado, la serie que protagoniza Guillermo Francella, ya que desde que la ficción ganó enrome popularidad sus vidas se habrían convertido en un infierno.

En este contexto, por primera vez, el verdadero Eliseo Basurto charló con el comunicador y explicó por qué quiere que su apellido “desaparezca” de la serie que provocó una gran repercusión. “No somos una familia mediática y todo esto nos pone mal. Es como comentaste vos, recibimos agresiones con este personaje que se hizo en la serie”, afirmó, molesto.

El verdadero Basurto apuntó contra Disney.

“Cuando se hizo la primera temporada, le dijimos a Disney que nos afectaba directamente el personaje por nuestro apellido, la gente nos hostiga en la calle desde que empezó la ficción y nos tratan de malas personas, asocian al personaje con nosotros”, siguió, indignado, el verdadero Basurto.

CÓMO CAMBIÓ LA VIDA DE LA FAMILIA BASURTO DESDE EL ENCARGADO

Eliseo Basurto contó lo mal que la está pasando desde que El Encargado ganó enorme popularidad.

“Le exigimos a la plataforma que retiraran el apellido y pongan otro. Tuvimos que aislarnos porque todos nos asocian con el personaje y nos ven mal. Nosotros no buscamos beneficio económico, no buscamos dinero y solo queremos limpiar nuestro apellido; la plataforma nunca nos contestó”.

El veradero Basurto contó que le gritan de todo por la calle.

“La gente en la calle me ha dicho ´facineroso, mala persona, todos los encargados deben ser como ese tipo´ y quiero decirte que no somos los únicos afectados... Hay otra familia Basurto que también está pasando por lo mismo. Una persona en la calle hasta me ha tirado las necesidades de su perro encima. Me gritan de todo”, sentenció el hombre, que tuvo que abandonar las redes sociales por los tremendos comentarios que recibía.