Desde hace tiempo, China Suárez y Marcos Ginocchio están envueltos en fuertes rumores de romance. Especialmente, porque ella comparte en redes (y luego borra) fotos con él disfrutando de su cotidianeidad puertas para adentro.

“Genera mucho interés como es la relación de China y Marcos, estas semanas que estuve de vacaciones obtuve información que voy a pasar a contar”, adelantó Juan Etchegoyen en Mitre Live, antes de revelar el viaje secreto que habrían hecho.

China y Marcos habrían viajado juntos a Miami.

“China y Marcos pasaron juntos unos días en Miami, según me dijeron, viaje que también Euge hizo con sus hijos; es claro el vínculo, yo no sé si en algún momento se formalizará, ellos tomaron todos los recaudos para que esto no se filtrara, pero no pudieron. Intentaron hacer un viaje secreto, pero lamento comunicarles que la data me llegó”, sentenció el comunicador.

¿CHINA SUÁREZ Y MARCOS GINOCCHIO ESTÁN DE NOVIOS?

Juan Etchegoyen reveló que le contaron que China Suárez y Marcos Ginocchio serían más que amigos.

“Me cuesta creer que sean amigos entrañables. Me hablan de una relación que crece a pasos agigantados y me cuentan que Marcos tiene un vínculo hermoso con los hijos de Eugenia. Está todo dado para dar ese paso que muchos esperan ver, que tiene que ver con un noviazgo...”.

China y Marcos estarían cerca de anunciar su noviazgo.

“China viajó a Miami y luego viajó él, se tomaron las medidas necesarias para que nadie se enterara. Estuvieron viviendo en lugares distintos para no levantar el avispero, pero estaban todo el día juntos en familia”, sentenció, remarcando que la historia habría nacido en diciembre del año pasado, cuando viajaron juntos a México con la agencia que los representa.