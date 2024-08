Sin filtro, Yanina Latorre cruzó a Alexander Caniggia y Juliana “Furia” Scalione, la dupla del streaming Carajo por, según ella, burlarse de personas con problemas de salud mental.

“Qué desequilibrada que está. Sacala, sacala. Una cosa es el humor, la coherencia y el criterio, ¿a dónde vamos a ir a parar con gente como Alex y Furia?”, se indignó Yanina en su programa radial en El Observador.

Yanina cruzó a Alex y Furia.

“Se estaban riendo de una persona con problemas de salud mental a la que estaban grabando en la calle, pasaban el video y la burlaban, decí que su compañera tuvo la coherencia de frenarlos. Ella (por Furia) decía que una cosa es el humor y otra la violencia; es violencia reírse de una persona enferma y pedirle a la gente que la bardee en redes”, siguió, enojada.

YANINA LATORRE PIDIÓ QUE NO LE DEN MÁS CÁMARAS A ALEX CANIGGIA Y FURIA

“Por favor, les pido a los productores y a la gente, dejen de llevarlos a los medios, realmente no le suman a nadie... Logran visibilizaciones, pero no por talento o por algo bueno, sino por el morbo de ver a dos chicos a los que no le cierra la cabeza; son los boludos del día y ella, para colmo, fue declarada persona no grata en Uruguay”, cerró, contundente.