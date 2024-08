La denuncia contra Marley por abuso que presentó Adrián Molina impactó de lleno en Alejandro Wiebe, quien salió a hacer un contundente descargo en El Noticiero de la Gente.

“Estoy muy mal, dormí pésimo. Todo esto me tomó muy por sorpresa”, comenzó.

“Hablo por mis hijos, Mirko y por Milenka que es una bebé muy esperada. “En el segundo momento más feliz de mi vida aparece esto que, obvio, son todas falsedades. Me sorprendió muchísimo. Vino con pedido de dinero, amenazas, que vengo viviendo desde antes”, continuó el conductor de Survivor, Expedición Robinson.

En ese punto enfatizó: “Ya me presenté en la Justicia a través de mis abogados y tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice en la denuncia es falso, y las voy a presentar”.

137 Llamá a ese número para pedir ayuda contra acoso sexual.

MARLEY CONTÓ CÓMO ERA SU RELACIÓN CON ADRIÁN MOLINA

“Lo conozco. En realidad fue 25 años. Los dos éramos mayores de edad. Es más, él estaba estudiando en la facultad en ese momento. Y tengo pruebas al respecto”.

“Después, la verdad que lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo durante dos, tres años”.

“se mudó a Estados Unidos en 2002. Yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas. Tanto es así que él se casó y yo conocí al marido, íbamos a cenar. Teníamos como un muy buen vínculo durante los 25, 23 años”.

EL PUNTO DE INFLEXIÓN

“Hasta que de repente un día se comunicó conmigo en el año 2022 y me dijo que estaba lleno de deudas. Que necesitaba mi ayuda, y me pidió una cifra gigante en dólares”.

“Yo no estaba en un momento económico de mucha soltura. No tenía plata en ese momento. Y le dije, ‘mirá, en este momento no puedo. Si más adelante llega a suceder que tengo más plata, yo no tengo problema en ayudarte’”.

“El año pasado, de repente aparece con exigencias y con amenazas. Directamente diciéndome ‘tenés que comunicarte con mi abogado’. Si no lo hacés, vamos a ir a la prensa y a varios periodistas de espectáculos a contar todo’. Me extorsionó. Tengo todas las pruebas grabadas y las tengo todas presentadas con escribano y todo para presentar a la Justicia”.

LA PRUEBA DE MARLEY PARA REVATIR A ADRIÁN MOLINA

“Dice que en 1996 me conoce personalmente y que va a mi casa, que queda en Don Torcuato, en un barrio cerrado. El terreno lo compré en 1998 y tengo el título ahí. Era el momento que firmé la compra del terreno en el 98″.

“Y la casa se construyó durante todo el 98 y recién me mudé en el 99. Y él ya tenía 20 años ahí. Nos conocimos en 1999 y ahí ya tenía 20 años”.