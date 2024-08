En medio del deseo porque Jorge Lanata se recupere pronto, después de haber pasado 70 días desde que está internado en el Hospital Italiano, en Socios del Espectáculo dieron a conocer la palabra de Elba Marcovecchio sobre su esposo.

“¡Hola Adri! Con Jorge internado no quiero dar notas, sé que me entendés. Estoy enfocada en acompañar a Jorge como lo hice desde el primer día que estamos juntos en esta internación”, le expresó la abogada a Adrián Pallares a través de un mensaje de WhatsApp que el conductor leyó al aire.

“Ya son 69 días y también tengo que trabajar. Siempre he sido independiente y no puedo descuidar el trabajo, ni a mis dos hijos que no tienen papá”, continuó, antes de que Rodrigo Lussich recordara que la letrada enviudó.

Foto: Captura (eltrece)

Asimismo, continuó con las líneas que escribió Elba: “Es mucha carga, es lo que Dios me pone encima, pero todos esos comentarios infundados y perniciosos sólo afectan la paz que necesitamos con Jorge en este momento. Te mando muchos besos”.

Por último, Paula Varela cerró el tema con una reflexión: “Esta es la palabra de Elba Marcovecchio, que da cuenta de una interna familiar. No había hablado para nada, sí las hijas a través de estos mensajes. Yo me pregunto, ¿será contra las hijas? ¿Será contra lo que estamos hablando los medios? Porque ella habla de ella y Jorge como algo mancomunado más allá de la familia, también separa a las hijas y a la familia, como las hijas la separaron a ella”.

Elba Marcovecchio: “Con Jorge internado no quiero dar notas. Estoy enfocada en acompañar a Jorge como lo hice desde el primer día que estamos juntos en esta internación”.

SE DIFUNDIÓ UN NUEVO PARTE MÉDICO OFICIAL SOBRE LA SALUD DE JORGE LANATA

A dos meses de quedar internado en el Hospital Italiano y luego de que se conocieran distintas informaciones sobre su estado de salud, se conoció el nuevo parte médico de Jorge Lanata, gracias al posteo que compartió su esposa, Elba Marcovecchio, en las redes.

“El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa su internación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente, se encuentra en estudio por encefalopatía y presenta un leve deterioro de la función renal, aunque no requiere soporte dialítico por el momento”, dice el informe.

“El paciente persiste en proceso de desvinculación de la ventilación mecánicaa. Está traqueotomizado y no tiene infecciones activas. Se encuentra hemodinámicamente compensado y continúa con la rehabilitación kinesiológica y respiratoria”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@elbitamarcovecchio) Por: Fabiana Lopez

Asimismo, la dirección médica de la institución adelantó que Lanata iba a continuar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos y la abogada cerró, en la publicación que subió a Instagram Stories: “Con la ética y el compromiso con la verdad con que Jorge se maneja al informar, les comparto el parte médico. Gracias al cariño de la gente y al profesionalismo del Hospital Italiano”.