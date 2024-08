Flavio Mendoza habló a corazón abierto sobre la dedicada crianza de su hijo, Dionisio, y expuso a corazón abierto una difícil situación que está atravesando desde que el niño comenzó el colegio.

“Cuando dicen que evolucionamos, yo no creo que sea así. Me pasó con mi hijo. Yo soy papá solo y le dije todo el tema de los colores, que use el que le guste, pero después, cuando empezó la escuela, ya vino con que el celeste es de nene y el rosa de nena”, afirmó en Soñé que volaba, que se emite por Olga.

Dionisio empezó la escuela y su actitud cambió.

Acto seguido, remarcó cómo reacciona su hijo cuando intenta peinarlo como lo hacía antes de que arrancara la escuela.

“Yo le hacía trencitas y ahora no puedo tocarle el pelo, no quiere porque es de nena. Eso se lo comunican los demás”, sentenció Flavio, preocupado.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE DIONISIO CON LA TECNOLOGÍA?

Flavio Mendoza contó que no le gusta que su hijo se acerque a la tecnología con la que se entretienen la mayoría de los chicos de hoy.

“Él no tiene Play, no tiene esos aparatos que me parecen terribles. Tiene un iPad que usa un rato y que a veces no anda. Jamás vas a ver a mi hijo con mi teléfono”, sentenció, con firmeza.