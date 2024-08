Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich, una de las parejas de humoristas más queridas del mundo del espectáculo, mostraron cómo está hoy su hija Kiara.

La adolescente cumplió 17 años y sus papás postearon en Instagram dulces fotos junto a ella que dejan en evidencia los recuerdos más felices de su crecimiento.

Dalia y Kiara.

Además, Dalia y Sebastián, que también son padres de Federico, le dedicaron a la cumpleañera un dulce mensaje que sorprendió a sus fans, especialmente, porque suelen mantener su vida privada en la intimidad.

Sebastián y Kiara.

Dalia Gutmann le dedicó un dulce mensaje a su hija Kiara, fruto de su amor con Sebastián Wainraich, por sus 17 años.

“Hoy cumple 17 años la persona que me pasea por absolutamente todas las emociones día tras día. La que me hizo madre y, pobre, tuvo que bancarse toda mi inexperiencia. La que crío con las mejores intenciones, la que me pone los puntos: me enseña que no hay que gritar (aunque me lo diga gritando), y me ubica como nadie, porque de ella aprendo de todo...”.

Dalia y Kiara.

“La que tiene un corazón tremendamente hermoso y noble, una flor de hermana, una nieta de oro. No hay palabras para este amor que te tengo, Kiara Emilia Wainraich”, expresó Dalia.

Acto seguido, Sebastián también le obsequió un tierno mensaje. “Esta niña hoy cumple 17. Amor, vértigo y locura en ser padre de esta hija hermosa y sensacional”, cerró, muy dulce.