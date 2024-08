En medio de la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género que le hizo la madre de su hijo, Fabiola Yáñez, se filtró un video de Tamara Pettinato con él, cuando aún era presidente, en plena pandemia.

El clip indignó a todos, ya que mientras el pueblo argentino no podía salir de sus casas por el avance del covid-19, ellos se juntaron a brindar y a divertirse, según lo que se puede ver en el material que tomó protagonismo en redes.

Tamara habría tenido una relación con Alberto.

En este contexto, volvió a ponerse en el centro de la escena un video en el que Tamara habría deslizado que salió con el expresidente, remarcando que le gustaban los señores mayores.

¿QUÉ DECÍA TAMARA PETTINATO SOBRE ALBERTO FERNÁNDEZ ANTES DEL VIDEO VIRAL?

Se filtró un video en el que la hija de Roberto Pettinato habría deslizado que salió con el expresidente denunciado por violencia de género.

Tamara habría contado sus encuentros íntimos con Alberto.

“Yo he salido con gente de 65, es mi máximo. Yo tenía 35. No hacen las cosas mejor por ser más grandes. Esa persona me terminó acusando a mí de basura sexual, porque yo le hice todo un planteo de lo que hacía mal. Cuando me dijo eso, terminó la relación”, sentenció.