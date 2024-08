Instalada en su nueva casa, Zoe Bogach de Gran Hermano 2023 tuvo la preocupante idea de vincular a su nueva mascota, un pequeño hámster llamado Fluffy, con su gata, que tuvo una peligrosa reacción al estar en contacto con el roedor.

En un vivo en TikTok con Rosina Beltrán, la joven mostró el momento exacto en que sacó a su hámster de la jaula y lo colocó en el piso junto a la curiosa felina, quien dio un pequeño brinco sobre Fluffy ¡y se alteró la presunta amistosa escena!

“¡Ay, no! ¡Se asustó la rata! No, no, no. Esto no es una buena idea”, gritó Zoe, apartando en el acto a la gata, mientras el roedor fingía su muerte, tieso en el piso, boca arriba.

“¿Qué pasó?”, le preguntó Rosina, unida al vivo. Y Bogach le contestó, asustada: “¡Se asustó la rata!”.

ASÍ PRESENTÓ ZOE DE GRAN HERMANO A SU NUEVA MASCOTA

A tres semanas de la final de Gran Hermano 2023, Zoe Bogach no solo se mudó sola, sino que sumó a su nuevo hogar a un pequeño animalito y lo presentó con emoción en las redes sociales.

“Holu, miren lo que me compré hoy. Dije ‘bueno, voy a tener un hámster’”, le contó la exparticipante de GH a sus seguidores en un video que subió a una historia a Instagram.

Acto seguido, Zoe reveló el original nombre que le puso a su ratita y aseguró que le compraría una jaula más grande, para que el hámster no sufra tanto el cautiverio: “Hola, Fluffy. Decile hola a los followers. Mañana le compro otra jaula porque esta le quedó muy chica. No me di cuenta”.

