A tres semanas de la final de Gran Hermano 2023, Zoe Bogach no solo se mudó sola, sino que sumó a su nuevo hogar a un pequeño animalito y lo presentó con emoción en las redes sociales.

“Holu, miren lo que me compré hoy. Dije ‘bueno, voy a tener un hámster’”, le contó la exparticipante de GH a sus seguidores en un video que subió a una historia a Instagram.

Acto seguido, Zoe reveló el original nombre que le puso a su ratita y aseguró que le compraría una jaula más grande, para que el hámster no sufra tanto el cautiverio: “Hola, Fluffy. Decile hola a los followers. Mañana le compro otra jaula porque esta le quedó muy chica. No me di cuenta”.

ZOE BOGACH CONTÓ QUE AÚN NO LE DIERON EL AUTO QUE SE GANÓ EN GRAN HERMANO

En mayo, Zoe Bogach participó de un desafió en Gran Hermano, cuyo premio era un auto cero kilómetros, y se consagró ganadora.

Finalizado el reality el 7 de julio, la ex GH 2023 contó en un stream de Telefe que aún no le dieron el coche en cuestión.

“Preguntan en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, le consulto la ex Gran Hermano Florencia Cabrera a Zoe, quien contestó tímidamente: “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo”.

