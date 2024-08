Siempre dispuesta a mostrarse auténtica a pesar de las críticas, Isabel de Negri compartió en X (Twitter) fotos con su hijo que hicieron estallar el escándalo en la red social.

La exparticipante de Gran Hermano 2023 se reencontró con Augusto Lautaro. Acto seguido, hizo eco de la tarde especial que vivieron mediante fotos en familia que cayeron pésimo entre los usuarios.

La foto del escándalo de Isabel con su hijo.

“Domingo con mi hijo”, expresó Isabel al pie de las postales que la muestran posando con Augusto mientras se levanta la remara para lucir no solo su abdomen sino su escote “underboob”.

ASÍ REACCIONARON LOS USUARIOS ANTE LA SENSUALIDAD DE ISABEL DE NEGRI EN LAS FOTOS CON SU HIJO

Los usuarios de X (Twiter) criticaron a la exparticipante de Gran Hermano 2023 por su escote “underboob”.

“Imaginate sacarte una foto con tu mamá mientras muestra las tetas...” y “¿Es necesario sacarte una foto con tu hijo mostrando las gomas? Mucho morbo, señora”, fueron las críticas que más le molestaron a Isabel.

Isabel fue criticada en X (Twitter).

LA RESPUESTA DE ISABEL DE NEGRI ANTE LAS CRÍTICAS POR LA FOTO CON SU HIJO

Isabel de Negri les hizo frente a las críticas por mostrarse sensual con su hijo.

“Se asustan por ver un pedacito de la teta que se escapa, pero no se asustan de lo morboso que puede ser solo ver eso y no la sonrisa que tenemos en una foto real, tan real que me importo 3 huevos si me enderecé bastante para una foto”, sentenció.