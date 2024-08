La sonrisa plasmada en el rostro de Benjamín Vicuña es una de las señales que indican que está muy feliz, a poco de conocerse que volvió a apostar al amor de la mano de Anita Espasandín.

Así lo confirmó el propio actor en una nota que dio en el piso de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece: “Está todo maravilloso, me queda bien el amor. Estoy feliz, estoy en un súper momento. Nos conocimos en París, lugar del amor. La verdad es que me da pudor hablar de ella porque no es un personaje público y es una mujer que cuida mucho su intimidad”, comenzó diciendo Vicuña.

Además, dio detalles de dónde fueron los primeros pasos de este vínculo amoroso: “Yo la conocía, la había visto en diferentes lugares. Y luego, en un viaje de trabajo, pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa, en febrero pasado. Y ahí, recién comenzó todo”.

Foto: Captura (eltrece)

“Es algo muy bonito, muy revelador y muy profundo. Es hermoso. Disfruto de ese estado, ¿quién no? Hay que intentarlo siempre, es un derecho. Es muy bonito”, cerró el chileno, quien optó por no revelar si sus hijos (tiene a Bautista, Benicio y Beltrán con Carolina “Pampita” Ardohain, y a Magnolia y Amancio con Eugenia “la China” Suárez) conocen a Anita.

CONTUNDENTE REACCIÓN DE PAMPITA ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE BENJAMÍN VICUÑA SE CASE DE NUEVO Y TENGA MÁS HIJOS

En medio de la felicidad que vive Benjamín Vicuña después de apostar nuevamente al amor de la mano de Analía Espasandín, Carolina “Pampita” Ardohain habló de la posibilidad de que su ex se vuelva a casar y tener más hijos.

Luego de que la modelo decidiera no ahondar en si ya conoció a la pareja de padre de sus hijos, el cronista de LAM, Alejandro Castelo, fue al hueso con otra pregunta: “¿Lo imaginás a Benja casándose de nuevo como hiciste vos (con Roberto García Moritán, con quien tiene a su pequeña Ana)?”.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que Pampita no dudó con su respuesta: “Sí. Para mí, sí. Él es re familiero, así que me imagino que sí. Conozco su esencia y me parece que sí, que le gusta la familia, es un re buen papá y va a querer formar familia de vuelta. Yo pienso que sí, ojalá”, lanzó.

Y cerró, entre risas, sobre la posibilidad de que Benjamín vuelva a dar el “sí” con Analía: “Que me inviten. ¡Que me inviten en serio! Yo me alegro mucho por la alegría de los demás, de corazón. Yo lo invité a mi boda. Igual no pasa nada si no me invitan, es un chiste. No inventen cosas, por favor, no estoy diciendo nada”.