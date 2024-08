Desde chiquito, Donatello, el hijo de Noelia Marzol y Ramiro Arias, demuestra que de su mamá, sin dudas, heredó el ritmo y la intensa pasión por el baile.

Fanático de Michael Jackson, el nene, que tiene varios sombreros parecidos a los de su ídolo, cuando lo escucha cantar se pone a bailar. Muy dulce, intenta imitar alguno de sus míticos pasitos.

Donatello es fan de Michael Jackson.

En esta oportunidad, el pequeño se subió arriba de la mesa, custodiado por su papá, mientras le ponían su canción favorita y su mamá lo iluminaba con una linterna. Sin embargo, la coreografía no salió como esperaba y se enojó.

EL ENOJO DE DONTAELLO EN PLENO BAILECITO

Donatello se enojó con su mamá, Noelia Marzol, porque no lo iluminó como quería y, además, parece ser que la canción que le pusieron no era la que quería bailar.

“Michael Dona no solo se subió al escenario y me pidió que lo ilumine, sino que encima me cagó a pedos porque lo hacía mal”, contó la bailarina, entre risas.