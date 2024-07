A comienzos de mayo, Gran Hermano 2023 comenzó una lotería de premios, entregando a los participantes premios de gran valor económico tras grandes compentencias entre ellos, y en esa línea, Zoe Bogach se hizo acreedora a un cero kilómetro.

La participante fue eliminada pocas semanas después y allí se reencontró con su madre y su novio, y descubrió que estaban peleados entre ellos, pero nunca volvió a ver al automóvil que se ganó en buena ley tal como reveló en Se picó (República Z).

“Preguntan acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, preguntó Flor Cabrera en el streaming, y Zoe contestó tímidamente: “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo”.

QUÉ PASÓ CON EL AUTO DE ZOE BOGACH Y POR QUÉ LA FULMINÓ LAURA UBFAL

El conductor del streaming y “analista” del reality Gastón Trezeguet intervino: “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque”. “Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron ‘Ah no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”, concordó Zoe.

Sin embargo, no fue el único contratiempo que tuvo Zoe, ya que cuando visitó La jaula de la moda este lunes confesó ante el Pollo Álvarez que no conoce a Catherine Fulop porque “no ve televisión”, y aunque prometió sentarse ante la pantalla chica, no se salvó de ser fulminada por Laura Ubfal.

La ex fanática de Furia, dejó de lado la prédica para indignarse al aire. “Yo no viví en la época de San Martín y lo conozco”, dijo Ubfal para contrarrestar a Lochio Loccisano, que ensayó una defensa de Zoe, ante de soltar una catarata de indignación hacia la participante. ¡Mirá el video para ver qué dijo Laura de Zoe!

