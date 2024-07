Siempre cercana a sus seguidores, Jésica Cirio les reveló cuántas comidas hace por día y si de vez en cuando se da algún que otro “permitido”.

“Depende el día. Cuatro comidas, seguro. Pero bueno, hay días que estoy con más hambre y tal vez meto una quinta o sexta comida, pero cuatro hago sí o sí”, respondió, contundente.

Jesica come mínimo cuatro comidas al día.

Acto seguido, explicó cómo es su relación con respecto a los “permitidos”, que serían las comidas dulces y saladas que no entran en su plan fit.

CUÁLES SON LOS PERMITIDOS DE JÉSICA CIRIO

Jésica Cirio contó si se da “permitidos” durante la semana.

“En la semana trato de no darme tantos permitidos y el fin de semana sí, lo dejo más libre. Pero la realidad es que uno cuando ya lleva una forma de vida saludable, sabe qué comer y tiene muchos más permitidos...”.

Jesica se de permitidos dulces y salados.

“Hoy me quise comer un conito de dulce de leche y me lo comí. ¿Qué día es? Miércoles, ¿está permitido? No, pero la realidad es que entreno en la semana y tengo una alimentación saludable. No tomo gaseosas, no fumo, no tomo alcohol, me alimento con muchas verduras, mucho pescado, mucha proteína, mucha carne, mucho pollo... Entonces, vale si me quiero dar un permitido”, cerró, relajada.