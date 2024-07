Rosina Beltrán, exparticipante de Gran Hermano 2023, aterrizó en Europa por trabajo. Agradecida por estar cumpliendo su sueño de trabajar para una marca en el exterior, hace eco de su nuevo presente en sus redes sociales.

En esta oportunidad, la modelo reveló la increíble situación que vivió con un hombre en Francia cuando salió a almorzar. Y destacó que los franceses “son tremendos”.

Rosina viajó a Francia por trabajo.

Rosina comió, pidió la cuenta y, cuando se la trajeron, el mozo además le había escrito su número de teléfono. Sorprendida, la exparticipante del reality del Telefe hizo un descargo en Instagram.

QUÉ DIJO ROSINA BELTRÁN SOBRE LA INCREÍBLE SITUACIÓN QUE VIVIÓ CON UN HOMBRE EN FRANCIA

“Estoy terminando de comer, le pido al mozo la cuenta... Me la trae y me deja el numerito de él. Son tremendos los franceses acá... No pierden el tiempo. No, no, no, no... Qué gracioso”.