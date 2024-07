El periodista Rafael Juli, “El Rafa”, conduce el nuevo programa de América: “De vuelta TV, un lugar, una historia”.

El ciclo debuta este sábado 20 de julio a las 22:30 con una entrevista a Mario Pergolini.

De Vuelta es un programa de entrevistas realizadas en exterior a personajes famosos: “Una vuelta a la manzana en un lugar significativo del entrevistado. Una vuelta a su historia”, explican los realizadores.

LAS PICANTES PREGUNTAS DE RAFAEL JULI A NICOLE NEUMANN

En abril de 2024, Rafa Juli abordó para un móvil de Intrusos a Nicole Neumann, que por entonces tuvo un intenso cruce con su mamá, Claudia.

“Cada uno sabe quién es y qué hizo con su vida. A mí lo único que me importa es lo que piensan de mí mis amigos, mi familia, que siguió toda la vida al lado mío”, dijo la modelo.

Duro, el notero de América le contestó: “Pero la sangre no es agua”. Y Nicole reaccionó: “¡Qué filósofo!”. “La maternidad abarca un montón de cosas que no todo el mundo las tiene. No necesariamente quien te trajo al mundo cumplió el rol de madre”.

“Es tu madre”, insistió el cronista. Fue entonces que la modelo dejó en claro lo que piensa sobre Claudia: “Yo creo que la maternidad abarca un montón de cosas que no todo el mundo las tiene. No necesariamente quien te trajo al mundo cumplió el rol de madre, y eso lo sabemos”.

Cerrando el doloroso tema, Rafa Juli apuntó: “¿Hoy podés decir que es tu progenitora y no tu madre?”. Y Nicole Neumann concluyó, evitando generar aún más polémica: “No sé. No tengo nada para decir, realmente”.