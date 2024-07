L-Gante se cayó “al vacío” del escenario mientras daba un show en Paraguay. En este contexto, el padre del artista, Miguel Ángel Prosi, contó cómo se siente su hijo tras el susto que podría haber terminado en tragedia.

“Yo me enteré por los medios. Lo llamé para ver cómo estaba y estaba en el gimnasio él. No tuvo ni lesiones ni nada, se encuentra en perfecto estado y está viajando a España para cumplir con su trabajo”, contó en diálogo con Juan Etchegoyen, llevándoles tranquilidad a sus fanáticos.

L-Gante se cayó del escenario mientas daba un show en Paraguay.

E hizo una contundente aclaración. “Hablé con la mamá para quedarme tranquilo porque a veces él dice que está todo bien y no lo está, para asegurarme hable con Claudia y me dijo que había estado con él y con Jamaica. Ella me comentó que cayó de frente encima, pero cómo él está haciendo taekwondo lo ayudan a cómo caer de un lugar. Fue un susto...”, señaló, preciso.

¿QUÉ LE DIJO L-GANTE A SU PAPÁ TRAS HABERSE GOLPEADO DURANTE SU SHOW?

Miguel Ángel Prosi, el papá de L-Gante, contó qué habló con su hijo tras su caída del escenario mientras daba un espectáculo en Paraguay.

“Hablé con él, le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba bien, en el gimnasio. Había comido algo liviano y se fue al gimnasio porque tenía un día complicado, con viaje a España incluido. Está todo perfecto, no tuvo ninguna lesión ni nada raro”, contó.

L-Gante se mostró sano tras haberse caído del escenario.

Y se despidió aclarando que no tomarán medidas tras el susto. “A Elián le pasó algunas veces de caer de esa manera del escenario. No vamos a tomar ningún recaudo extra porque los shows de él giran en torno al contacto con el público. Él se involucra mucho en todo eso y es parte de su show, no creo que le sumen más seguridad”, sentenció.