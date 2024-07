Ángel Di María se retiró del fútbol tras haber ganado la Copa América junto a la Selección Argentina. En este contexto, su hija mayor, Mía, le dedicó una emotiva carta que publicó en Instagram.

“Querido papi, sé que muchos nunca quisieron que llegue este día, pero hoy llegó. Una carrera que duró más de 16 años ha llegado a su fin. Estoy segura de que hasta los que más te criticaron nunca quisieron que te vayas de la Selección. Fueron muchas las críticas, pero siempre seguiste dándote la cabeza contra la pared y después de tanto esfuerzo, se rompió”, comenzó la joven.

Además, recordó que pasó por seis clubes y que ganó 34 títulos, entre ellos, la Copa del Mundo en año pasado. “Fueron muchos los años que sufriste, por distintas razones, pero el fútbol siempre da recompensa”, sumó, antes de reflexionar sobre cómo cree que será su futuro lejos del fútbol.

MÍA, LA HIJA DE ÁNGEL DI MARÍA, HABLÓ DEL FUTURO DE SU PAPÁ LEJOS DEL FÚTBOL

“Entre lágrimas y dolor, te despedimos con un amor y un cariño enorme. ¿Qué más se puede decir de un hombre que dio su vida por una camiseta? Sé que para muchos no fuiste el héroe o mucho menos un Dios en la Selección, pero en mi corazón siempre vas a ser el mejor padre y jugador del mundo...”.

“Te voy a apoyar siempre en tus decisiones, eso no lo dudes. Gracias por ser el mejor padre y compañero del mundo para mí. Te prometo que te voy a acompañar a todos lados para siempre alentar por estos colores. No me alcanzan las palabras para describir lo orgullosa que estoy de vos. Te amo”, sentenció, muy amorosa.