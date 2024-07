Costa dio un paso al costado de Legalmente Rubia en medio de escándalos y especulaciones. Rápidamente, Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano 2023, la reemplazó en la obra que protagoniza Laurita Fernández.

En medio de la polémica por su paso al costado, Costa publicó en Instagram una selfie a la que coronó con una fuerte frase pidiéndole a San Benito que la protegiera de las malas vibras.

Rápidamente, los usuarios relacionaron su posteo con su baja de la obra.

Costa hizo un picante posteo tras su paso al costado de Legalmente Rubia.

“San Benito, cuídame del mal... Y más, de la puñalada artera de la gente hipócrita. Que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. Retírate, Satanás... No me sugieras vanidades. Cosas malas son las que vos ofrecés. Bebe tú mismo de tu veneno. Paz”, sentenció.

ASÍ REACCIONÓ LAURITA FERNÁNDEZ AL PICANTE POSTEO DE COSTA

Consultada por Intrusos tras el picante posteo de Costa, Laurita Fernández reaccionó sin filtro.

“Como cuando te separás y ponés frases en Instagram que piensan que son para el ex... Tenés que ser de otro planeta para no haberla pasado bien haciendo esta obra”, sentenció, haciendo hincapié en que no le gusta hablar de “esas cosas”, en referencia a la frase de Costa contra Satanás.