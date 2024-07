Jorge Rial, flamante conductor de Argenzuela, que se emite por Radio 10, sorprendió al revelar que volverá el teatro el año que viene. Y ya se está preparando.

El periodista se subió a las tablas en dos oportunidades, tanto en 2009 como en 2012. Sin embargo, este show teatral será diferente. Ilusionado, contó por qué.

Jorge anunció en su programa radial que volverá al teatro.

“Ya hablé con quien me lo va a escribir y con quien me lo va a dirigir. Se van a sorprender, prepárense. Va a ser un monólogo, me produzco a mí mismo y me subo al escenario”, reveló, preciso.

¿POR QUÉ JORGE RIAL VUELVE AL TEATRO?

Jorge Rial contó por qué tomó la decisión de volver al teatro.

“Hace tiempo que tenía ganas y lo venía hablando. La autora y la directora ya me dijeron que sí”, dijo.

Jorge ya está preparando su monólogo para su obra teatral.

Cuando le preguntaron si ya está confirmado, Jorge fue contundente. “Es algo que puede pasar el año que viene, con mucha suerte... Es algo tranquilo, no para un teatro grande ni temporada de verano”, sentenció.