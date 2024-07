Al frente del mega espectáculo infantil Zoom, Acércate Más, Julieta Poggio disfruta a pleno de su presente laboral y amoroso.

En una relación abierta, con un joven que prefiere mantener en el anonimato, la ex Gran Hermano 2022 visitó Nadie Dice Nada y reveló su técnica para “chapar” cuando sale al boliche.

“A mí me gusta enamorarme todos los días. Voy a un lugar y ya veo quién me gusta, si me gusta el mozo…”, comenzó diciendo Juli, dejando atónitos a los integrantes de Luzu TV.

“Me enamoro un ratito. A mis amigos les digo ‘me enamoré’ y empiezo a hacerme la linda, pero después se me pasa”, aclaró Poggio, con suma picardía.

LA TÉCNICA SÚPER DIRECTA DE JULIETA POGGIO PARA CHAPAR EN UN BOLICHE

“Si tengo ganas de chapar, es un ‘¿chapamos?’. Esto lo hago en un boliche”, dijo Julieta. Y Flor Jazmín Peña repreguntó, descolocada: “Pará, ¿no le preguntás el nombre?”.

“No. Bailamos un toque y digo ‘¿cuánto tiempo más?’. Es pregunta y bueno... Casi siempre me sale bien. Es más simple. Después ya está, chau”, contó la modelo y actriz.

Interesado en la estrategia de levante de Juli Poggio, Nico Occhiato le retrucó: “¿Llegaste a meter dos chapes en una noche?”. Y ella asintió, risueña: “¡Obvio! Dos está bien”.

