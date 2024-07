A pocos días de que se viva la final de Gran Hermano 2023, el reality de Telefe que este año consagró como campeón a Bautista Mascia, Pepe Ochoa sorprendió al revelar cómo le afectó el aislamiento a Emma Vich, quien se quedó con el segundo puesto.

“Me sorprende que a Nico Grosman y a Ema Vich no los están cuidando tanto”, lanzó el productor de LAM, después de ver una nota en la que Bautista estaba custodiado por una asistente para no dar tantas declaraciones al programa de América.

“Emma tuvo una situación bastante fea, le dio un ataque de pánico cuando lo abordaron un par de cronistas. Esto fue ayer fue cuando a él le hicieron ciertas preguntas que no estaba preparado para escuchar”, agregó.

“Obviamente, elevaron el tema en el sentido de que hablaron con la producción y pidieron explícitamente, por favor, que los cuiden de la misma manera que cuidaron a todos los otros participantes que salieron”, continuó.

Y cerró, picante: “Emma, por lo menos, se sintió expuesto por una pregunta que él no tenía todavía esa información y que tenía que ver con Tomasito Süller y un supuesto video con su actual marido (Nicolás)”.

GASTÓN TREZEGUET ABRIÓ UNA INCÓGNITA TRAS EL TRIUNFO DE BAUTISTA MASCIA EN GRAN HERMANO 2023

A pocas horas de que Bautista Mascia sea el elegido del público para alzarse con el título de campeón de Gran Hermano 2023, Gastón Trezeguet compartió una profunda reflexión en A la Barbarossa.

“¿Puedo plantear algo acá para debatir? Porque me parece que es interesante decirlo. A ver, yo sé que todas querían que gane Bautista y está todo bien, yo también lo apoyo. Pero, piensen en esto, ¿no les gustaría que alguna vez gane alguien con grises en su personalidad, con contradicciones, alguien que esté un poco, quizá, roto adentro?”, comenzó diciendo el panelista del programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe.

“Había un montón (de participantes) que también notan que no todo es tan lindo, ni todo es tan espléndido, ni todo es tan hegemónico en la vida. Por ejemplo, más allá de Emma Vich (se quedó con el segundo puesto), te puedo Manzana (Federico Farías), te puedo decir”, agregó.

Y cerró, firme con su postura: “Cata (Gorostidi) también es alguien que no es el estereotipo y que es políticamente incorrecta. Virginia Demo también era una gran candidata. Va más allá del físico, ¿entendés? Te quiero decir un alma y una personalidad que tenga contradicciones, que tenga grises, que no sea la cual todos queremos ser amigos. ¿Alguna vez podría ganar el lado B? Eso es lo que digo”.