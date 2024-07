La Selección Argentina ha causado furor en las redes sociales después de su impresionante victoria sobre Canadá en las semifinales de la Copa América.

Este triunfo no solo aseguró su lugar en la final del torneo, sino que también provocó una respuesta inesperada hacia el famoso artista canadiense Drake, quien había apostado $300,000 USD a favor de su país.

Antes del partido, Drake había enviado un mensaje a Lionel Messi con las palabras “this could get Messi” (un juego de palabras que remite a algo así como “esto se puede descontrolar”) acompañado de la bandera de Canadá.

QUÉ LE RESPONDIÓ LA SELECCIÓN ARGENTINA A DRAKE TRAS LA APUESTA EN SU CONTRA POR EL PARTIDO DE LA COPA AMÉRICA

La respuesta no se hizo esperar: la cuenta oficial de la selección en inglés publicó un mensaje que decía “Not like us, not with us”, una frase de una canción del rival de Drake, el rapero Kendrick Lamar, interpretada por muchos como una indirecta hacia el canadiense.

Tras el partido, la Selección Argentina también compartió en sus redes sociales: “Hermosa mañana, ¿verdad?”, junto a una foto que muestra la portada de un diario con el triunfo de Argentina sobre Canadá y el paso a la final del próximo domingo.

Con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, Argentina aseguró su lugar en la final, buscando su cuarto título consecutivo en la Copa América.

El equipo enfrentará al ganador del encuentro entre Uruguay y Colombia, mientras los fans anticipan otra actuación memorable del 10 en la final que se jugará en Miami.

El enfrentamiento no solo ha destacado por el rendimiento deportivo, sino también por la interacción en redes y la atención internacional que ha generado, consolidando a Argentina como protagonista indiscutible en el panorama futbolístico continental.