Desde que se estrenó la serie de Cris Miró, que cuenta con el papel protagónico de Mina Serrano, la historia de Cecilia Narova, excompañera de la vedette en un emblemático proyecto teatral, se puso en el centro de la escena.

Cecilia toda su vida se destacó como bailarina. Integró la compañía de Tango Argentino por el mundo y formó parte de Viva la revista en el Maipo, donde debutó Cris Miró. Ahí la conoció.

Mina Serrano interpretando a Cris Miró en la serie que cuenta su vida.

Se dice que Cecilia y Cris tuvieron algunas diferencias trabajando. Por eso, el personaje que en la serie interpreta Adabel Guerrero podría ser una recreación encubierta de Narova para poner en escena su vínculo con Miró.

¿QUÉ DIJO CECILIA NAROVA SOBRE SU SUPUESTO CONFLICTO CON CRIS MIRÓ?

Cecilia Narova contó que nunca tuvo chispazos con Cris Miró, aunque intentaron que se pelearan por prensa.

“(Lino Patalano) no me dijo que iba a estar Cris Miró. Ya firmado el contrato, me entero de que sería una atracción, pero después empiezo a ver que tenía mejores cuadros que el mío. Recuerdo que me habían puesto una escalerita de cinco escalones con una capita de encaje rojo y cuatro patovicas desnudos que la gente miraba más que a mí y Cris (Miró) aparecía volando. No la pasé muy bien”, admitió en diálogo con La Nación.

Cecilia sigue refiriéndose a Cris en masculino. Foto: Florencia Daniel para La Nación.

Y cerró con un comentario transfóbico. “Nos llevábamos bien porque era un tipo bien, buenazo, pobre. Lo usaban”, dijo.

“Te referís a Cris Miró en masculino”, notó el periodista. “Es que era un hombre, no tenía ovarios, es la verdad”, sentenció, remarcando que Lino quiso hacerlas pelear por prensa, pero ella se negó y renunció a la revista.