A pesar de que Jimena Barón y Matías Palleiro están disfrutando de la convivencia, ella admitió que hay algo que le preocupa de su noviazgo con el muchacho.

La cantante les contó a sus seguidores de Instagram que cree que algo que le pasó a Matías es una señal que vaticina que no se casarán. “El pronóstico conyugal es devastador”, anunció.

Jimena admitió que hay algo que le preocupa de su noviazgo con Matías.

En este contexto, Jimena compartió un video que muestra a su pareja en la cocina mientras ella le reprocha que no está haciendo nada para modificar la situación que la hace sentir insegura.

¿POR QUÉ JIMENA BARÓN CREE QUE NO SE CASARÁ CON MATÍAS PALLEIRO?

Jimena Barón cree que algo que le pasó a Matías Palleiro es una señal que vaticina que no se casarán.

Jimena cree que algo que le pasó a Matías es una señal que vaticina que no se casarán.

“Ese es el anillo que te compraste, que no es de compromiso ni me incluye, los collares que te compraste de aniversario también están rotos, en la mesa de luz, y no estás gastando ni un centímetro de tu vida para cambiarlos. Se rompieron ambos”, sentenció, remarcando que el pronóstico conyugal “es devastador”.