En 2020, en pleno aislamiento por covid, comenzaron las quejas de los vecinos de Nordelta por la proliferación de los carpinchos que, ante la falta de personas en la vía pública, comenzaron a esparcirse, y en esta línea ahora se pronunció Natalie Weber.

La modelo salió al aire desde su casa y, si bien sus palabras hacían prever que estaba hablando amigablemente de los capibaras, la charla tomó otro rumbo. “Hay más de 200 carpinchos. El carpincho no hace nada, no ataca, no molesta”, dijo.

Natalie Weber y Mauro Zárate en su casa de Nordelta (Foto: Instagram @nannitaweber)

Sin embargo, al modelo cambió el discurso instantes después y agregó: “Lo que pasa es que va a llegar un momento en que la situación va a ser un poco insostenible porque se reproducen, cada vez hay más”, asentó, mientras se veía a un bichito tomando agua de una pileta.

NATALIE WEBER, FURIOSA CON LOS DESTROZOS QUE HICIERON LOS CARPINCHOS EN SU CASA DE NORDELTA

Tras citar ejemplos de accidentes que ocurren porque los carpinchos caminan libres por las calles del barrio, y reveló que tuvo que “cercar su casa” para evitar intrusiones desde el lago, por donde llegaban.

“¿Cómo no van a tomar agua de la pileta si no los dejan tomar agua ni del lago? En realidad, quienes invadimos a los carpinchos somos nosotros”, le reprochó Damián Rojo, haciendo que Natalie invoque el derecho de propiedad privada para quejarse de los amistosos vecinos.

Natalie Weber y Mauro Zárate en su casa de Nordelta (Foto: Instagram @nannitaweber)

“No, no, no, mi amor. Hay lugares donde ellos pueden tomar... O sea... Una casa es una propiedad privada y ellos tienen lugares donde tienen acceso al lago para que puedan tomar agua. Yo no tenía problema en que me tomen agua de la pileta”, se defendió la modelo.

LA BRONCA DE NATALIE WEBER CON LOS CAPIBARAS Y COIPOS DE NORDELTA POR DESTROZARLE EL JARDÍN

“¿Y cuál es la parte que está mal? No estoy entendiendo cuál es la parte que está mal porque vienen a mi casa, me arruinan todo el pasto”, agregó, tratando de comprender los cuestionamientos de sus propios compañeros y aduciendo que hay “casos de vecinos a los que les pasó lo mismo”, sumando a los coipos a la lista de animales “trangresores”.

Carpincho

“Hay que ir a un punto de equilibrio como, por ejemplo como hacen en Miami, que viven rodeados de yacarés, de cocodrilos, y está todo controlado y custodiado”, propuso Paulo Vilouta.

La alerta la volvió a dar Damián Rojo, que contó que hay videos de vecinos de Nordelta electrificando cercos para evitar que se acerquen los carpinchos.

