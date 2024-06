A medio año de confirmar públicamente su romance con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña enfrentó la versión de crisis que los convirtió en noticia.

Mientras el productor y el conductor de Luzu TV está en la Copa América, la bailarina e integrante de Nadie Dice Nada decidió ponerle un freno a la versión a través de un contundente video que subió a Instagram.

FLOR JAZMÍN PEÑA HABLÓ A FONDO DEL RUMOR DE CRISIS CON NICO OCCHIATO

“Respondo esto porque me lo están preguntando un montón y claramente debe ser gente que no mira el programa porque con Nico hacemos videollamada todos los días”.

“Además, a mí se me nota todo. Entonces, si yo estuviese peleada, ustedes se darían cuenta, ¡pero a la legua! Yo no te puedo disimular nada”.

“Ni en pedo estamos peleados. Desde que contamos que estamos juntos creo que habrá salido como 5 veces que estábamos en crisis y que estábamos peleados”.

“Y yo digo, la gente que no nos juna debe pensar ‘¡estos pibes son unos pelotudos! Cuentan que están en pareja y después están todo el tiempo en crisis’”.

“Ninguna de esas crisis fueron verdad. Estamos hace muy poco tiempo como para estar en crisis. ¡No! ¿Para qué me voy a poner en pareja? Me separaría. No me hubiera puesto de novia si discutiría tanto, ya no tengo 15 años”.

