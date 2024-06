A pesar de haber quedado eliminada de Gran Hermano 2023, la exparticipante Juliana “Furia” Scaglione sigue siendo protagonista del programa fuera de la casa.

En este contexto, se supo que podría reingresar al reality para casarse con su verdadero amor. Y no, no se trata de Mauro Dalessio, de quien se separó en los peores términos.

Furia y Licha se habían besado en Gran Hermano 2023.

La exparticipante entraría a la casa para casarse de mentiritas con Lisandro “Licha” Navarro, de quien ella gusta desde el primer día que comenzó el reality.

¿QUÉ DIJO LICHA NAVARRO SOBRE LA POSIBILIDAD DE CASARSE CON FURIA?

Juliana “Furia” Scaglione todavía no aceptó el desafío, mientras que Lisandro “Licha” Navarro ya dijo “sí, quiero”.

“Yo me divertí un montón con ella. Ese mes que me llevé bien con ella lo disfruté. Sería divertida la boda. Todo es un juego. Si quieren hacerla, hay que ver si ella quiere, me divertiría muchísimo”, sentenció Licha en Se Picó.