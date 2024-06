En medio del fenómeno de Juliana “Furia” Scaglione fuera de la casa de Gran Hermano 2023, su hermano Ezequiel Scaglione destrozó a su hermana Coy, quien se convirtió en la sombra de la exparticipante del reality.

“Somos cuatro hermanos, no es que Furia tiene solamente a Coy, lo que pasó con el cronista de LAM fue lamentable y pido disculpas porque no es nuestra forma. De hecho, Furia lo abrazó”, expresó Ezequiel en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, indignado por lo mal que Coy trató al notero del programa cuando intentó hacerle una entrevista a Furia en la calle.

Coy le habría pegazo un codazo al notero de LAM.

Y la acusó de apartar a Juliana de su familia. “Coy bloqueó a todos los familiares, me bloqueó a mí y ya es demasiado la gente que me escribe que no está bueno lo que está haciendo”, aseguró, en desacuerdo con la actitud que Coy está teniendo con su hermana desde que salió de la casa.

¿QUÉ DIJO EL HERMANO DE FURIA SOBRE COY?

Ezequiel Scaglione aseguró que Furia ya no necesita de Coy. “Furia está en un nivel que va camino a ser una profesional y ya no necesita a Coy, le agradecemos todo lo que hizo hasta acá, pero ahora necesita a una persona que la forme. Ella necesita otro tipo de contención, no a Coy. No está a la altura de acompañar a un profesional”, sentenció.

Y la tildó de “violenta”. “No sé en donde se quedó Coy, porque la violenta ahora está siendo ella, se creyó el personaje y más importante que Juliana. Si quiere ser famosa, que se anote en un programa y listo”, sumó, enojado.

Coy haría negocios a costa de Furia.

Además, cerró acusándola de hacer negocios a costa de Furia. “Coy nunca fue nadie, nunca hizo nada; no labura y la mantiene el marido. Estoy atendiendo a personas que hacen negocios con ella por Juliana, a costas de ella. Coy hace negocios con Furia desde el día uno y Juliana no sabía nada”, cerró, polémico.