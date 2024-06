Este martes Yanina Latorre quedó al frente de LAM por las vacaciones de Ángel de Brito y estuvo a cargo del enigmático en el que reveló que Dady Brieva debe una astronómica cifra en concepto de expensas del departamento que alquila en Puerto Madero.

“El señor David Brieva, que vive en Puerto Madero en un megapiso, en el piso 44, que alquila tres departamentos devenidos en uno, con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, porque tiene dos de su primera mujer”, anunció la panelista devenida en conductora.

Dady Brieva. (Foto: Archivo)

“Debe exactamente 9.800.000 pesos de expensas y desde el mes de noviembre no las paga”, dijo Latorre, para luego contar que, además, Dady tiene un departamento propio en ese edificio en el piso 17 y que lo tiene alquilado a otra persona.

YANINA LATORRE CONTÓ CUÁNTO DEBE DADY BRIEVA DE EXPENSAS EN PUERTO MADERO

“Para mí se fue a vivir más arriba, y ahí ya no me pregunten por qué” dijo Latorre, que contó que el inquilino de Dady “debía ocho palos, que los actualizó la semana pasada”, pero no de buena fe sino por cuestiones contractuales.

“El tipo dejó el departamento y no lo dejaban abandonar el edificio, ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaban los ocho palos. Esos ocho palos ya fueron depositados en el consorcio”, dijo Yanina.

Dady Brieva y La Chipi.

“Cuando tenés un departamento y tenés un inquilino, tenés un contrato con el inquilino, pero el que tiene que pagar las expensas es el que tiene el departamento. (…) Si mi inquilino no paga, tengo que pagar yo. (…) El juicio se lo come Dady”, explicó.

CUÁL ES EL PLAN QUE TENDRÍA DADY BRIEVA PARA PAGAR LAS EXPENSAS DE SU DEPARTAMENTO DE PUERTO MADERO

“Ahora lo están por ejecutar a Dady por esta deuda, y hay un problema terrible en el edificio, porque es muy grande, y él está tratando de meter a la Chipi como presidenta del consorcio para tener beneficios, pero los vecinos lo detestan”, agregó Yanina.

“Ahora hay que ser muy boludo para no pagar las expensas y ser Dady Brieva”, cerró la panelista, que contó que Brieva “en este momento no está laburando pero es un tipo que ganó mucho dinero con los Midachi, fortuna”.

Dady Brieva y La Chipi.

“Los hijos van al colegio más caro y también tiene una casa en un country en Escobar. O sea, con todo eso que tiene, no pagar las expensas, estará mal porque subió Milei... No lo sé”, ironizó Yanina.

