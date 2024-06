El recuerdo de Lola Bezerra (39) sobre su romance juvenil con José Manuel Urcera (32) volvió a ponerla en una posición incómoda, ya que muchos interpretaron que estaba amenazada por el marido de Nicole Neumann, y ella misma.

“¡Los quilombos que me trae esto!”, se espantó con picardía ante la consulta de Ciudad. Es que la esposa madre de Josefina y Benicio, fruto de su matrimonio con Fernando Expósito, blanqueó que estaba mal porque la entrevista con Juan Etchegoyen había sido hacía un mes, pero recién explotó este lunes.

Luego, precisó: “Es verdad que una vez que hablé con Vicky, una amiga en común que tenemos con Nicole, me dijo que ella le había pedido mi número para pasárselo a Manu”.

“Fue porque no le gustó eso que dije que me mandaba al gimnasio”, detalló.

Lola Bezerra.

Entonces, aclaró qué le contestó a la amiga en común con Nicole: “Sabés cómo son los periodistas. A veces decís una cosa para darle más color a la nota y lo ponen de título para llamar la atención”.

Al final, Lola Bezerra enfatizó: “Yo en ningún momento dije que José Manuel Urcera ejerció violencia de género conmigo”.

LA ENTREVISTA EN LA QUE LOLA BEZERRA HABLÓ DE MANU URCERA Y NICOLE NEUMANN

Todo fue a partir de la nota que la brasileña le dio a Juan Ecthegoyen para Mitre Live en la que blanqueó que José Manuel Urcera fue su amante alrededor de 2012, cuando él tenía unos 19 años.

“Cuando yo respondí sobre él me escribieron y me dijeron que si seguía hablando, él iba a decir que salió conmigo cuando yo tenía novio”, expresó.

Lola Bezerra apuntó a la prensa por la polémica que se generó tras sus dichos sobre José Manuel Urcera y Nicole Neumann.

“Yo fui al psicólogo porque estaba en una relación tóxica y el terapeuta me dijo que la única manera para salir de eso era conseguirme otra cosa y esa otra cosa era Manuel en ese momento. Él siempre fue consciente de que fue mi amante, así que no me amenacen más con eso”, recordó Lola Bezerra sobre José Manuel Urcera.

